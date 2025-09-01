Отец Маска назвал Москву идеальным городом и жемчужиной

Американский предприниматель Илон Маск уговаривал отца не ездить в Москву, но тот его не послушал. Как признался Эррол Маск, советы не посещать столицу России ему также давала «одна европейская королевская семья».

«Илон просил меня не ехать. Как и одна европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал. И мне очень понравилось. Москва — настоящая жемчужина. Всё чисто, порядок. Абсолютная безопасность. Это идеальный город», — сказал Маск-старший в интервью El Mundo.