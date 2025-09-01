«Легким процесс не будет»: раскрыто, как относится окружение Зеленского к запрету УПЦ

Многие в окружении Владимира Зеленского, а также в США, против запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. Как сообщает РИА Новости об этом заявил источник украинского издания «Страна», близкий к офису Зеленского.

По словам собеседника, по УПЦ поступают «негативные сигналы из Вашингтона». Сам Зеленский «далек от церковных дел» и неоднократно менял позицию по этому вопросу.

«Поэтому лоббисты запрета УПЦ опасаются, что в процессе торгов и переговоров могут поставить как минимум "на стоп" процесс запрета УПЦ, а то и вовсе отменить соответствующий закон», — заявил источник.

Сами сторонники запрета УПЦ пытаются поставить всех перед фактом, что церковь уже якобы запрещена, а основные храмы отобраны. Однако неизвестно, удастся ли в конечном счете осуществить план — УПЦ и ее верующие могут сопротивляться давлению, а «судебные решения не в один день принимаются».

«Поэтому легким процесс не будет», — добавляет источник.

Напомним, что до 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, а также проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий фактически запретить каноническую Украинскую православную церковь.