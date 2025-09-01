Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером назвал политическим угаром требование польского президента Кароля Навроцкого о выплате Берлином репараций за ущерб во Второй мировой войне.

Ранее Навроцкий заявил, что Германия обязана выплатить Польше репарации за причиненный в годы нацистской оккупации ущерб. По его словам, без этого не удастся выстроить подлинно добрососедские отношения между двумя странами.

Кароль Навроцкий – это специфическая фигура для политики. Он пришел в нее из Института национальной памяти, который занимался тем, что подвергал ревизии все польские представления об истории, о взаимоотношениях страны с Украиной, Россией и Германией. И там была сформирована своего рода концепция, согласно которой все перечисленные страны стремились нанести ущерб Польше и создать ей трудности. Навроцкий пропитался этим духом и, став президентом Польши, задался целью реализовать сложившиеся в этом институте наработки. Ранее Навроцкий выдвинул ряд условий по Украине, к примру, признание геноцида на территориях Западной Украины со стороны Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА - организация признана в России экстремистской и запрещена). Он отметил, что без покаяния Украины и проведения эксгумации жертв рассмотрения вопроса о принятии страны в Евросоюз быть не может. Продолжая эту линию, Навроцкий перешел к Германии. При этом он использует старую концепцию о том, что Германия очень многое должна Польше. Здесь речь идет о материальных выгодах, об астрономических выплатах Берлина. И тут у Навроцкого уже присутствует политический угар. Оказавшись у власти, он решил выдвинуть претензии к Германии. Может быть, он искренне верит во все это, может быть, чувствует конъюнктуру. Говоря о конъюнктуре, нужно отметить, что США в настоящее время крайне скептически относятся к действующему германскому руководству. А Навроцкий недавно побывал в США и, возможно, пропитавшись духом американского отношения к Берлину, он решил встроиться в линию Вашингтона. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Заявлениями о репарациях ФРГ Навроцкий противопоставляет себя премьер-министру Польши Дональду Туску, а также стремится перестроить актуальную европейскую повестку и внести в нее тему о «послеукраинском обустройстве Европы», отметил политолог.

«Это может создать серьезные проблемы. Мы видели, что Туск в компании с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем ранее посещали Молдавию. И это было сделано не столько для поддержки молдаван, сколько для их привлечения к участию в украинской повестке. Но Навроцкий на фоне этих действий требует репараций от немцев, требует от них принять польское видение ситуации. Также он требует от украинцев выполнить его условия. Этим он противопоставляет себя Туску, что в дальнейшем будет способствовать нарастанию внутриполитического противостояния в Польше», - сказал эксперт.

В Берлине не станут даже рассматривать вопрос о выплате репараций Варшаве, считает Оленченко.

«Полагаю, сам Мерц не будет реагировать на заявление Навроцкого, но представители его аппарата или представители немецкого правительства напомнят польскому президенту кто, кому и чего должен», - заявил политолог, подчеркнув, что после Второй мировой войны Польша получила от Германии значительные территории.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Украина не вступит в Евросоюз, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с Волынской резней.