«Несправедливо»: в Норвегии возмутились поведением США в отношении Индии

Соединенные Штаты выражают недовольство тем, что Индия выбрала в качестве партнеров Китай и Россию, предпочтя их американскому сотрудничеству. Об этом заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Дизен назвал решение страны несправедливым. По его словам, «США угрожают Индии ультиматумом “мы” или “они”, в то время как Китай и Россия так не поступают».

«Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику», — добавил профессор.

27 августа вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии. Причиной стало увеличение доли российской нефти в индийском импорте. По данным американских властей, с 2022 года эта доля возросла с менее одного процента до 42%. Несмотря на пять раундов торговых переговоров, которые не привели к успеху, Нью-Дели ожидал, что пошлины сохранятся на уровне 15%.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, стремясь укрепить отношения с Китаем и Россией на фоне напряженности с США, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.