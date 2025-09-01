Страна НАТО отказалась участвовать в военных гарантиях для Украины

Греция не намерена принимать участие в предоставлении военных гарантий безопасности Украине после прекращения огня. Об этом заявил глава МИД страны Йоргос Герапетритис, передает ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать Украину, (...) но не намерены участвовать в военном плане в обеспечении гарантий безопасности», — сказал он.

Министр отметил, что Греция выступает за верховенство принципов международного права в вопросе урегулирования украинского конфликта, и назвал эту позицию принципиальной.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. По ее словам, соглашения об этом Евросоюз достиг в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.