В Киеве умер художник-постановщик "Доктора Айболита" и "Острова сокровищ"

На 91-м году жизни в Киеве умер один из ведущих художников советской и украинской анимации, книжной иллюстрации Радна Сахалтуев. Об этом сообщает издание News.ru, ссылаясь на заявление в соцсетях.

© Соцсети

Причины смерти художника не сообщаются.

Родился Радна Сахалтуев в улан-Уде, и с 60-х годов стал работать в Киеве на студии "Киевнаучфильм", где вместе с режиссером Давидом Черкасским создавал мультфильмы. Одними из самых известных его анимационных работ – "Доктор Айболит",

"Приключения капитана Врунгеля" и "Остров сокровищ". За свою карьеру Сахалтуев получил звание народного художника Украины и заслуженного художника Украинской ССР.