Иран разрешил въезд двум инспекторам МАГАТЭ

Два представителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили разрешение посетить Иран, чтобы присутствовать при замене ядерного топлива на построенной российскими специалистами Бушерской АЭС. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммад Эслами.

"Сотрудничество с агентством - вопрос, который находится на стадии обсуждения в соответствии с законом [о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ], который принят парламентом. Обсуждалась инспекция [представителей] агентства на Бушерскую АЭС для наблюдения за процессом замены топлива, и эта инспекция осуществилась после получения разрешения от секретариата Высшего совета национальной безопасности. Два инспектора приехали, проконтролировали этот процесс и уехали", - приводит слова Эслами агентство IRNA.