Левая партия ФРГ выступила против увеличения военных расходов

Левая партия ФРГ (ЛП) по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны выступила против милитаризации и увеличения военных расходов.

"1 сентября - антивоенный день. Вместо того, чтобы вкладывать миллиарды в наращивание вооружений и воинскую повинность, нам нужны инвестиции в жилье, образование и здравоохранение. Наращивание вооружений не гарантирует мир - мы говорим: "Нет милитаризации! Нет войне!" - отмечается в заявлении, размещенном ЛП в X.

1 сентября 1939 года нацистская Германия и союзная ей Словакия напали на Польшу. Так началась Вторая мировая война, которая продлилась шесть лет и унесла десятки миллионов жизней.