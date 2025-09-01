На Украине сообщили об отсутствии доказательств о «российском следе» в деле Парубия

Версия о «российском следе» в деле об убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия рассматривается, однако доказательств на данный момент нет. Об этом заявил представитель Службы безопасности Украины (СБУ), передает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, подготовка к ликвидации Парубия велась не один месяц. Он отметил, что были определенные лица, которые инструктировали стрелка. При этом не сообщается, были ли установлены другие фигуранты дела, причастные преступлению.

О том, что в убийстве бывшего спикера Рады якобы есть «российский след» сообщил глава полиции Иван Выговский. По его словам, перед законом будет «отвечать каждый». Выговский рассказал, что злоумышленник после совершения выстрелов даже пытался убедиться, что жертва скончалась, а затем пытался скрыть следы.

По данным национальной полиции Украины, за бывшим спикером Рады велась длительная слежка. В пресс-службе отметили, что сотрудникам ведомства нужно было всего 36 часов, чтобы выйти на след и задержать подозреваемого.

Парубия убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в него несколько раз, а затем скрылся. Экс-спикер Рады скончался до приезда медиков.