Председатель КНР выдвинул инициативу глобального управления

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе расширенного заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выдвинул инициативу глобального управления. Об этом пишет ТАСС.

«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества», — сказал китайский лидер.

Также он отметил, что Пекин призывает другие страны — члены ШОС продолжать придерживаться принципа отказа от конфронтации и не нацеливаться на третьи стороны. По словам Си Цзиньпина, государства — участники организации должны защищать международную справедливость и способствовать формированию многополярного мира.

С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзине проходит саммит ШОС. В том числе в нем принимает участие президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании Совета глав государств — членов организации, российский лидер заявил, что оповестил Си Цзиньпина о результатах своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Глава государства пообещал проинформировать и других зарубежных коллег.