Два самолета столкнулись в США

Четыре человека получили ранения в результате столкновения двух самолетов в воздухе при попытке приземлиться в аэропорту Колорадо в США. Об этом пишет газета New York Post (NYP).

© edb3_16/iStock.com

По данным Федерального управления гражданской авиации, два самолета — Cessna 172 и Extra EA-300, на борту которых находились по два человека, — врезались друг в друга, когда оба пилота одновременно пытались приземлиться на взлетно-посадочную полосу муниципального аэропорта Форт-Морган.

Один из пострадавших получил травмы, несовместимые с жизнью.

Очевидцы происшествия пытались помочь потушить самолеты до прибытия на место пожарных бригад, но от них почти ничего не осталось.

В августе в Ульяновской области у учебного самолета во время полета оторвалось колесо шасси.