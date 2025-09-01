Си Цзиньпин на заседании ШОС+ выдвинул инициативу глобального управления

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине.

"Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин.

В соответствии с инициативой, все страны, независимо от размера, силы или богатства, должны иметь равное участие и возможности в вопросах глобального управления. "Необходимо содействовать демократизации международных отношений и расширять представительство и голос развивающихся стран", - сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, председатель КНР отметил необходимость соблюдать принцип верховенства международного права, а также воздерживаться от двойных стандартов и навязывания "домашних устоев" отдельных стран другим.

Глобальное управление, согласно Си Цзиньпину, предполагает широкие консультации, совместное созидание и использовании ресурсов, а любые односторонние действия считаются неприемлемыми. Инициатива подчеркивает важность общей доступности плодов глобального управления и сокращение разрывы в развитии глобального Севера и глобального Юга.

В 2025 году саммит ШОС проходит в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем принимает участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, руководители 10 международных организаций.