Французский политик Флориан Филиппо подверг критике в социальной сети X (бывшая Twitter) действия председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, направленные против Российской Федерации.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что фон дер Ляйен планирует дважды в год проводить оценку военных инвестиций стран-членов Евросоюза. По словам главы ЕК, государства-участники объединения должны выявить существующие пробелы и разработать планы, направленные на их устранение.

"Поразительно, что во Франции так мало говорят об этом, в то время как все это происходит у нас на глазах" — поделился своей точкой зрения Филиппо.

По его мнению, лидеры Европы выбрали целью противостояние с Российской Федерацией, чтобы терроризировать свое население вечной войной.

Автор публикации обратился с призывом к французам обратить на это внимание.