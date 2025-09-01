Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее сестра, политик из партии «Братья Италии» Арианна Мелони, высказались после того, как в сети появились их предполагаемые откровенные фотографии на порнографическом сайте. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

По словам премьера, она «испытывает отвращение к тому, что произошло». Мелони выразила свою солидарность ко всем женщинам, которые «были оскорблены» и чью частную жизнь нарушили менеджеры этого форума и его пользователи.

Джорджа Мелони выразила доверие к компетентным органам, начавшим расследование. Она акцентировала внимание на том, что женщинам следует не молчать и незамедлительно сообщать о нарушениях их частной жизни. По словам премьер-министра, «печально видеть, что в 2025 году все еще есть те, кто считает нормальным и законным попирать достоинство женщины и делать ее объектом сексистских и вульгарных оскорблений».

Мелони рассказала, какие гарантии безопасности Украине обсуждает НАТО

По данным издания, поддельные фотографии Мелони, ее сестры, а также еще нескольких известных женщин в Италии были размещены на одном из порнографических сайтов. За несколько минут их успели посмотреть сотни тысяч человек, менеджеры ресурса удалили снимки и закрыли сайт.