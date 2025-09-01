Президент Грузии обратился к Трампу

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в открытом письме к американскому коллеге Дональду Трампу призвал его обратить внимание на Грузию. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Как отметил Кавелашвили, президент США уделил внимание всем соседям Грузии, кроме нее самой. Это вызывает «сожаление» среди грузинских граждан, подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Трамп уже успешно помог «оформить соглашение о мире Азербайджану и Армении, установил активное сотрудничество с властями Турции и даже восстановил партнерство с Владимиром Путиным». Кавелашвили заверил Трампа, что готов лично содействовать цели Тбилиси по восстановлению стратегического партнерства с США, которое было остановлено предыдущей администрацией Джо Байдена.

В обращении Кавелашвили также указал на совпадение ценностей и мировоззрения Тбилиси и Вашингтона, в связи с чем призвал Трампа изменить подход к его стране, не допустив доминирующей роли так называемого «глубинного государства».

До этого генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что США должны быть другом и партнером Грузии, а не повелителем.