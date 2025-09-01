Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом в понедельник, 1 сентября, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги прозвучал практически одновременно во всех регионах — в 10:19, передает РИА Новости.

Ранее на юге Украины, в Одессе, были слышны взрывы. Кроме того, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

18 августа после серии взрывов в Одессе начался крупный пожар. Удары были нанесены по объектам, используемым украинской армией, в частности по зданию «Новой почты», которая занимается доставкой военных грузов для Вооруженных сил Украины, а также по терминалам компании SOCAR.

До этого российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения спецоперации. Российские бойцы взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожском регионе. Кроме того, российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ в истории спецоперации.

31 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские военные зачистили от украинских войск город Часов Яр в Донецкой Народной Республике.