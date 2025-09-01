Страны ШОС осудили удары США и Израиля по Ирану

Страны — члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) решительно осудили удары американских и израильских военных по Ирану в июне 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию саммита ШОС в китайском городе Тяньцзине.

«Подобные агрессивные действия против гражданских объектов, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, <...> являются грубым нарушением принципов и норм международного права и Устава ООН, посягательством на суверенитет Исламской Республики Иран», — говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что в периоды вооруженных конфликтов необходимо обеспечивать безопасность всей ядерной инфраструктуры, чтобы защитить население и окружающую среду от вреда.

Государства — участники ШОС призвали все стороны, принимающие участие в процессе урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы, к конструктивному диалогу. Страны отметили, что совместная работа должна быть направлена на предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Исламская Республика, в свою очередь, осуществила ответную атаку. Спустя девять дней после эскалации конфликта в него вступили США, нанеся удары по нескольким иранским ядерным объектам.

23 июня иранские войска атаковали американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль достигли соглашения о перемирии. Режим прекращения огня был введен 24 июня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».