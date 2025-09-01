На Украине назвали препятствие для задержания киллера бывшего спикера Рады

Идентифицировать и задержать киллера бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия мешал закрывавший лицо подозреваемого шлем. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно — лицо полностью закрывал шлем», — говорится в публикации.

Отмечалось также, что киллер тщательно планировал пути отхода, чтобы покинуть место преступления через слепые зоны. Кроме того, на одном из участков без камер видеонаблюдения он мог сменить одежду.