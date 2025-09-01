Англичанин остался в шоке от размеров России
Англичанин Уилл Эггертон прокомментировал протяженность России. Он заявил, что продолжает поражаться размерами страны, передает «Царьград».
Блогер из Великобритании, путешествующий по России, отметил, что он «до сих пор в шоке» от того, сколько времени потребовалось, чтобы добраться от Иркутска до Красноярска.
«18 часов на поезде! What? Чтоб вы знали, можно добраться с самой низкой точки Англии до самой верхней точки Шотландии за 14 часов на машине. А на поезде еще быстрее. Потом загуглил: общая площадь Красноярского края — 2,3 млн кв.м. Это в 10 раз больше, чем вся Великобритания. Это просто сумасшествие! Я знаю, что Россия — самая большая страна в мире, но я постоянно забываю, насколько она велика», — сообщил иностранец.
Ранее Эггертон попал в неприятную ситуацию в Иркутске. Он стал жертвой мошенников и потерял 53 тысячи рублей через поддельное приложение для поиска попутчиков. Уилл приехал в Иркутск в середине августа, посетил Байкал и попробовал буузы, а затем вернулся в город, чтобы сэкономить на поездке в Красноярск. В гостинице он воспользовался приложением для поиска попутчиков, но водитель отменил поездку, оставив его без денег. По совету сотрудника банка Уилл обратился в полицию Иркутска.