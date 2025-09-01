В Ереване раскрыли договоренности Пашиняна и Эрдогана на саммите ШОС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае договорились о сохранении конструктивных подходов в диалоге. Об этом сообщили в правительстве Армении, передает РИА Новости.

«Пашинян и Эрдоган подчеркнули необходимость сохранения конструктивных подходов с целью формирования атмосферы взаимного доверия и развития региональных коммуникаций», — заявили в кабмине республики.

Представители Еревана и Анкары вместе с тем договорились о продолжении диалога.

1 сентября Пашинян сообщил о встрече с Эрдоганом. Политик опубликовал видео, снятое на полях саммита ШОС.