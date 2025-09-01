На сегодняшний день для Украины осталось три варианта существования, один из которых – превращение страны в условный «юго-западный федеральный округ России». Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, сегодня украинцам предлагается «вечная война с Россией в постоянно ухудшающихся условиях». Для республики остается три варианта, считает Арестович.

«У Украины три варианта: политическая независимость на условиях отказа от проекта «Землянка УПА» (организация запрещена в России); превращение в условный «юго-западный федеральный округ РФ»; или продолжение строительства «Землянки УПА» с катастрофическими последствиями для государства и общества», — написал политик.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина имеет право на существование при условии, что она должна отпустить людей, которые на референдумах в Донбассе и Крыму решили, что они принадлежат к русской культуре. По его словам, украинская сторона также должна отпустить людей, которых они называют «террористами».