«Коалиция желающих» не остановится ни перед чем, чтобы приручить несогласные с их позицией европейские государства. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог-международник Тимур Шафир.

Напомним, что в августе украинская армия несколько раз атаковала нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поставлялась в Венгрию и Словакию. По мнению экспертов, за действиями Киева стоит политическая элита Евросоюза, которая хочет оказать давление на Будапешт.

«Надо понимать, что Брюссель и Лондон не остановятся ни перед чем, вплоть до каких-то уже околотеррористических действий. Удар по венгерской системе можно расценивать уже практически как терроризм. По сути дела, это террористический акт, агрессивные действия против страны, не вовлеченной в вооруженный конфликт», — прокомментировал Шафир ситуацию.

По мнению политолога, дальше может быть «больше». Он напомнил о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отметив, что его организаторы могут «приготовить много разных острых блюд».