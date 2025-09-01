Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Дмитриев: страны ШОС резко усилят экономическое сотрудничество

Кирилл Дмитриев заявил, что после нынешнего саммита в Китае страны ШОС значительно усилят свои экономические и инвестиционные связи. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сотрудничество внутри организации заметно контрастирует с политикой западных государств, которые, по его мнению, склонны к разобщенности.

Дмитриев отметил, что дух совместной работы и кооперации в ШОС становится заметным примером для всего мира.

В РФ число мошенничеств с использованием мессенджеров значительно выросло

В России наблюдается значительный рост мошенничеств, связанных с использованием мессенджеров, сообщили в МВД. Об этом сообщает ТАСС.

За период с января по июль 2025 года зарегистрировано более 162 тысяч таких преступлений, что на треть больше по сравнению с предыдущим периодом.

В МВД отмечают, что использование интернет-мессенджеров в преступных схемах выросло на 35%, а методы социальной инженерии увеличились на 85%.

Из возрастных военных ВСУ комплектуют штурмовые группы

В российских силовых структурах сообщили, что в украинских погранотрядах в Харьковской области возрастных военнослужащих переводят в механизированные бригады для формирования штурмовых групп. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника, такие меры предпринимаются для усиления боевых возможностей в регионе.

Генерал Валерий Герасимов ранее отметил успешное выполнение задач по созданию зоны безопасности вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.

Путин: кризис на Украине возник из-за спровоцированного Западом госпереворота

Владимир Путин заявил, что кризис на Украине начался из-за госпереворота, спровоцированного Западом в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что конфликт возник не из-за российского нападения, а вследствие поддержки и организации переворота со стороны западных стран.

Президент России отметил, что после этого последовали попытки вооруженного подавления сопротивления в регионах, которые не приняли новый режим.

Путин: заседание глав правительств ШОС пройдет в ноябре в Москве

Заседание Совета глав правительств ШОС запланировано на ноябрь 2025 года в Москве, сообщил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил уверенность, что на встрече удастся подробно обсудить выполнение всех достигнутых договоренностей в Тяньцзине.

Президент также поблагодарил Китай за продуктивное заседание и пожелал успехов Кыргызстану в председательстве в организации.