Королевский эксперт назвал организаторов расправы над принцессой Дианой

Эксперт по британской королевской семье Том Сайкс заявил, что к гибели принцессы Дианы могли быть причастны спецслужбы Великобритании, пишет Daily Beast. Он отметил, что в официальной версии аварии, случившейся 31 августа 1997 года в Париже, слишком много противоречий.

По словам Сайкса, настораживает высокий уровень угарного газа в крови водителя, отключенные камеры наблюдения в районе катастрофы и поспешное бальзамирование тела Дианы спустя всего несколько часов. Эксперт считает, что эти факты выглядят подозрительно и указывают на возможное вмешательство.

Отдельное внимание он обратил на автомобиль Fiat Uno, столкнувшийся с машиной принцессы. По официальной версии, за рулем находился фотограф Джеймс Энденсон, однако его смерть в сгоревшей машине в 2000 году, названная самоубийством, только усилила сомнения. Сайкс полагает, что водителем Fiat мог быть агент спецслужб.

Он добавил, что остаются разные версии относительно заказчиков. Мохаммед Аль-Файед обвинял в трагедии принца Филиппа, однако сам Сайкс считает более вероятным участие группы инсайдеров в британских спецслужбах, которые могли действовать самостоятельно, опасаясь влияния Дианы на монархию, передает издание.

Уже 28 лет прошло со дня гибели в ДТП принцессы Дианы — бывшей жены принца Чарльза, благотворительницы и «королевы сердец». Авария произошла по вине пьяного водителя Дианы, но поклонники до сих пор обвиняют в этом журналистов, спецслужбы и даже королевскую семью. Почему смерть «народной принцессы» вызвала столько слухов и могли ли аварию подстроить — в материале «Вечерней Москвы».