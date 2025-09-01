Лукашенко выступил за создание механизмов неделимой безопасности в Евразии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обозначил ключевые вопросы работы ШОС. Об этом сообщает БелТа. Так, белорусский лидер предложил создать механизмы неделимой безопасности в Евразии.

© Газета.Ru

В частности, Лукашенко напомнил, что Белоруссия выступала с инициативой разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Также Минск, по его словам, приветствует работу по созданию Универсального центра ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также Антинаркотического центра ШОС.

Помимо этого, президент Белоруссии предложил упростить процедуры торговли.

"Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил $2 трлн, и такие цифры не предел. Расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии - все это будет в центре нашего внимания", - сказал глава государства.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия активно участвует в формировании нового мирового порядка. По его словам, страны Глобального Юга действуют исходя из своих интересов, настаивают на мирном урегулировании различных конфликтов, а также выступают за участие всех стран в решении глобальных проблем.