Владимир Путин во главе обширной российской делегации прибыл в Китай, где запланировано несколько крупных мероприятий с его участием. Большое количество международных санкций, введенных против РФ, не помешали китайской стороне принять главу Кремля с большими почестями.

«Китай расстелил красную дорожку для президента России Владимира Путина, которого с большой помпой пригласили вместе с примерно двадцатью другими лидерами евразийских государств», – пишет автор западного издания.

В статье отмечается, что президент России прибыл в КНР в период обострения отношений между Россией и западными странами и сразу же был встречен с особыми почестями. Западные СМИ отмечают усиленные меры безопасности: на улицах Тяньцзиня много полиции и военных, бронетехника, перекрыто движение на крупных участках города.

Плакаты на китайском и русском языках восхваляют «дух Тяньцзиня» и китайско-российское взаимное доверие, подчеркивая важность взаимопонимания между двумя странами в связи с четырехдневным визитом российского лидера. Нынешний саммит ШОС считается наиболее значимым за всю историю организации. Он проходит в условиях многочисленных кризисов, влияющих на страны-участницы, что привлекает к нему пристальное внимание. Максим Биркен отмечает, что ШОС объединяет 10 стран-членов и 16 стран-партнеров, представляя значительную часть мирового населения и экономики, и часто рассматривается как альтернатива НАТО. Запланирована насыщенная программа, в особенности для Владимира Путина.

В среду президент России вместе с другими участниками саммита примет участие в масштабном военном параде в Пекине, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны и победе над Японией, пишет АБН24. Напомним, в Китае оценили необычный сигнал Путина Западу перед саммитом ШОС.