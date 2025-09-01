Трамп заявил о победе над преступностью в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что войскам Национальной гвардии удалось избавить столицу страны Вашингтон от преступности меньше, чем за 2 недели после переброски бойцов в город. Соответствующую публикацию американский лидер разместил в социальной сети Truth Social.

"Вашингтон - свободная от преступности зона, всего за 12 дней", - говорится в публикации.

11 августа на пресс-конференции в Белом доме Трамп отмечал, что "преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля", поэтому американский лидер объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для обеспечения правопорядка.

Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства. 22 августа глава Белого дома сообщил о готовности задействовать ресурсы федерального правительства, в том числе регулярную армию, для активизации борьбы с криминалом в других мегаполисах, включая Чикаго и Нью-Йорк.