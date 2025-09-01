«Китай расстелил красную дорожку для президента России Владимира Путина, которого с большой помпой пригласили вместе с примерно двадцатью другими лидерами евразийских государств», – негодует автор западного издания. Обозреватель отметил, что в Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), собрались два десятка мировых лидеров, и Путин выделяется среди них как особый гость. Важность текущего саммита ШОС подчеркивается усиленной охраной, включая полицию и военных. На некоторых улицах расположена бронетехника, а движение перекрыто на больших участках города. Плакаты на китайском и русском языках подчеркивают «дух Тяньцзиня» и взаимное доверие между Китаем и Россией. Саммит ШОС считается наиболее значимым с момента основания организации и проходит на фоне множества кризисов, затрагивающих ее членов. ШОС объединяет 10 государств-членов и 16 партнеров, представляя почти половину мирового населения и 23,5 % мирового ВВП. Организация часто рассматривается как альтернатива НАТО, передает АБН24. Напомним, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В рамках поездки он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Монголии и Китая, а также ряд двусторонних переговоров с руководителями других государств. Ранее сообщалось, что Путина на саммите ШОС в Китае встретили «Калинкой-малинкой». Фото: пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru