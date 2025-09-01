Жительница Луганска ответила Макрону, назвавшему Россию «хищником»

Шестнадцатилетняя жительница Луганска Фаина Савенкова обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, назвавшему Россию «хищником». При этом девушка напомнила французскому лидеру, что Париж был одним из гарантов минских соглашений.

«Когда-то вы обещали добиться мира в конфликте в Донбассе, так как Франция была одним из гарантов минских соглашений. Но разве Франция и Германия выполнили свои обещания, и у нас наступил мир?», — задалась вопросом Савенкова.

Она подчеркнула, что Макрон обвиняет Россию, при этом, по её словам, не в России была «узурпирована» власть под «надуманным предлогом» и отказом от выборов.

В РИА Новости отметили, что девушка обращалась к Макрону не один раз, однако ответ пришёл лишь однажды, и то от руководителя его канцелярии.

Ранее RT связался с Савенковой. Подробнее о девушке — в материале RT.