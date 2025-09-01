В финской Лаппенранте пройдет флешмоб за открытие границы с Россией

1 сентября в финском городе Лаппенранта пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией. Об этом РИА Новости рассказал депутат городского совета Лаппенранты Иван Девяткин.

© Газета.Ru

По его словам, участники акции "встанут в очередь" на 18 часов в знак солидарности с теми, кто не может отстоять очереди на эстонском контрольно-пропускном пункте "Нарва", чтобы попасть в Россию после того, как власти Финляндии закрыли границу. Девяткин отметил, что целью мероприятия является продемонстрировать недоступность многим людям поездок из Финляндии в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию. 27 августа российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что ситуация с двусторонними отношениями РФ и Финляндии остается крайне плачевной.

По его словам, многие проблемы только усугубляются. Контакты по-прежнему разорваны, граница закрыта, идет активное освоение финской территории натовцами и американцами.