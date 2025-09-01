NYT: США приостановили выдачу широкого спектра виз палестинцам

Соединённые Штаты приостановили выдачу широкого спектра виз гражданам Палестины.

Как утверждает The New York Times, решение охватывает, по крайней мере временно, визы для прохождения лечения, учёбы в университетах, посещения друзей и родственников, а также путешествий в бизнес-целях.

Согласно статье, что именно стало причиной данной меры, пока неясно. Также уточняется, что ограничения не касаются тех палестинцев, кто уже получил американские визы, либо имеет двойное гражданство.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Канаду, что, в случае если она признает независимость Палестины, в процессе заключения торговой сделки Вашингтона и Оттавы возникнут проблемы.

В Bloomberg при этом писали, что страны Запада отходят от позиции США в вопросе Палестины.