Лидеры ЕС и НАТО обсудят урегулирование на Украине на встрече в Париже

Лидеры Европейского союза и генеральный секретарь НАТО планируют обсудить вопросы урегулирования на Украине на встрече 4 сентября в Париже. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, встречу инициировал президент Франции Эммануэль Макрон для продолжения переговоров на высоком уровне. В мероприятии expected участие канцлера Германии Фридрих Мерц, премьер-министра Великобритании Кир Стармер, генерального секретаря НАТО Марк Рютте и главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Встреча пройдет вскоре после переговоров европейских лидеров с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

31 августа британская газета The Telegraph писала, что высокопоставленные чиновники Белого дома теряют терпение из-за позиции лидеров Евросоюза, которые подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к нереалистичным условиям мирной сделки. В администрации Трампа полагают, что британцы и французы ведут себя наиболее конструктивно.

Однако раздражение растет в отношении тех стран Европы, которые, по словам американских чиновников, хотят, чтобы Вашингтон взял на себя все расходы за продолжение конфликта, но сами отказываются вносить свой вклад.