The Times: США не будут участвовать во встрече «коалиции желающих» по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, не будет участвовать во встрече «коалиции желающих», которая пройдёт в Париже. Об этом пишет The Times.

По информации газеты Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут 4 сентября в Париже очередное совещание «коалиции желающих».

«Администрация Трампа, вероятно, не примет участие в парижской встрече», - пишет The Times.

Ожидается, что на встречу по приглашению Макрона приедут канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.