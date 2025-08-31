Европа имеет "четкий план" в отношении отправки воинских контингентов на Украину. Об этом в интервью Financial Times заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, в рамках разработки "гарантий безопасности" для Украины Брюссель достиг соглашения с Вашингтоном в отношении направления европейских контингентов на Украину.

"У нас есть четкая дорожная карта, работа в этом направлении продвигается очень хорошо", - заявила фон дер Ляйен.

В Брюсселе подчеркивают, что план размещения войск на Украине связан с получением поддержки от США. Речь идет о воздушном прикрытии, помощи в логистике, а также в предоставлении разведданных. Дер Ляйен также указала, что ЕС нацелен на продолжение финансирования ВСУ, что также будет являться одной из "гарантий безопасности".

Как отмечает Financial Times, в состав европейских контингентов могут войти "десятки тысяч военнослужащих". Обсуждение размещения войск на Украине запланировано на 4 сентября в Париже, где соберутся президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что сейчас якобы "никто на Западе не обсуждает возможную отправку контингентов на Украину. Слова немецкого лидера явно контрастируют с высказываемой Лондоном и Парижем готовностью отправить своих солдат на украинскую территорию.

В Москве неоднократно заявляли, что сценарий размещения контингентов стран НАТО на Украине неприемлем и может привести к эскалации ситуации. Россия также подчеркивает, что попытки европейцев продвинуть свое видение "гарантий безопасности" направлены на срыв мирного процесса.