США пригрозили РФ после ракетных ударов по Киеву

Согласно публикации The Guardian, Соединенные Штаты использовали экстренное заседание Совета Безопасности ООН 29 августа для предупреждения России о необходимости продвижения к мирному урегулированию на Украине, сопроводив это угрозой новых санкций.

Заседание было инициировано после ракетных ударов по Киеву в ночь с 27 на 28 августа.

Представитель миссии США в ООН Джон Келли заявил, что последние атаки, по мнению Вашингтона, «ставят под сомнение серьезность стремления России к миру». Американская сторона также повторила о необходимости проведения прямых переговоров между президентами России и Украины.