В Польше назвали число депортированных с начала года украинцев

С начала 2025 года более тысячи граждан Украины были депортированы из Польши, сообщил министр внутренних дел и администрации страны Марчин Кервиньский в эфире RadioZet.

Он уточнил, что на прошлой неделе, к примеру, были выдворены 15 человек, нарушавших польское законодательство. По словам Кервиньского, все эти люди «по причине того, что нарушают польское законодательство, по причине того, что не ведут себя в Польше так как гости, должны были покинуть Польшу».

Министр добавил, что «поляки – это фантастический народ, который помогает украинцам». По его словам, украинцы могут чувствовать себя как гости, если будут уважать правила и законы

Ранее сообщалось о депортации гражданина Украины, угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат для неработающих украинцев.