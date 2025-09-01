В ООН заявили, что хуситы задержали 11 сотрудников организации в Йемене и Сане

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" задержали в Йемене 11 сотрудников ООН. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации. В заявлении генсек ООН Антониу Гутерриш "решительно осудил" новую волну произвольных задержаний сотрудников организации в Йемене и Сане и насильственное проникновение в ее здания и конфискацию имущества.

"По меньшей мере 11 сотрудников были задержаны. Помимо них, под стражей содержатся еще 23 сотрудника ООН, некоторые из них находятся в заключении с 2021 и 2023 года", - подчеркивается в сообщении.

Гутерриш призвал немедленном освободить всех задержанных. До этого хуситы провели обыски в офисе Всемирной продовольственной программы ООН в Сане и задержали одного из сотрудников.