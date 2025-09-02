В США призвали Украину придерживаться нейтралитета в соответствии с конституцией

В рамках гарантий безопасности Украина должна полагаться не на военное присутствие США или Европы, а на соблюдение политики нейтралитета, как это и указано в первоначальной конституции страны. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс, его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, нейтралитет Украины не требует всевозможных изощренных военных гарантий. Не нужно присутствие европейских войск на земле. Не нужно, чтобы американские самолеты патрулировали небо. Нужна ясность в том, что Украина будет нейтральной», — сказал Сакс.

Аналитик напомнил, что такой тезис был закреплен в основном законе страны при провозглашении ее независимости.

Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые хотел бы получить Киев. По его словам, Украине необходимо сохранение численности военнослужащих, их обеспечение финансами и оружием за счет украинского, американского и европейского производств.