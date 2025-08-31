Мерц рассказал о спасении Германией НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что увеличение заимствований на оборону позволило Германии предотвратить возможный распад НАТО в критический момент.

Германия смогла предотвратить распад НАТО, увеличив объем государственных заимствований на оборонные нужды, заявил канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF, передает РИА «Новости». По его словам, ключевым фактором стало решение властей выделять 3,5% ВВП на оборону ФРГ и 1,5% – на необходимую инфраструктуру.

Мерц отметил: «По сути, мы смогли сохранить НАТО благодаря нашему решению. Я же был на саммите НАТО в Гааге. Если бы мы не изменили основной закон и не были бы готовы выделить 3,5% ВВП на оборону ФРГ и 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распалась бы в тот день. Мы предотвратили это».

Канцлер признал, что это решение противоречит его предвыборным обещаниям, но подчеркнул, что ситуация в мире «кардинально» изменилась. При этом он отметил наличие проблемы с ростом долгового бремени страны, вызванного дополнительными расходами на оборону.

В марте Бундесрат позволил Германии ослабить долговой тормоз для финансирования расходов на оборону, что включает создание инфраструктурного фонда на 500 млрд евро.