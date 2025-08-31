Стало известно, что Эрдоган может предложить Путину по Украине

РИА Новости: Эрдоган может предложить Путину посредничество по Украине
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в КНР с российским лидером Владимиром Путиным заявит о готовности Анкары предоставить посреднические услуги по урегулированию украинского конфликта.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
Ранее Эрдоган на встрече в Тяньцзине с китайским лидером Си Цзиньпином обсудил конфликт на Украине.
Эрдоган заявил, что его государство будет продолжать реализовывать шаги, направленные на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.