Стало известно, что Эрдоган может предложить Путину по Украине

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в КНР с российским лидером Владимиром Путиным заявит о готовности Анкары предоставить посреднические услуги по урегулированию украинского конфликта.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Тема Украины, посредничества Турции будет одной из главных на переговорах», — заявил собеседник.

Ранее Эрдоган на встрече в Тяньцзине с китайским лидером Си Цзиньпином обсудил конфликт на Украине.

Эрдоган: Турция продолжит добиваться мирного урегулирования на Украине

Эрдоган заявил, что его государство будет продолжать реализовывать шаги, направленные на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.