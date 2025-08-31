Власти Газы сообщили о вспышке гриппа на территории сектора

В секторе Газа зафиксирована масштабная вспышка гриппа, ситуация с которой стремительно ухудшается из-за катастрофической нехватки медицинских ресурсов. Как сообщает пресс-служба властей анклава, новый штамм заболевания активно распространяется в палаточных лагерях и местах компактного проживания перемещенных лиц, где проживают тысячи палестинцев, вынужденных покинуть свои дома.

Особую тревогу вызывает положение наиболее уязвимых групп населения — детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. По данным местных властей, количество заболевших уже достигло нескольких тысяч в различных районах сектора. Быстрому распространению инфекции способствуют скученность населения, антисанитарные условия и отсутствие доступа к качественной медицинской помощи.

Функционирующие больницы сталкиваются с острой нехваткой персонала, медикаментов и базовых расходных материалов. Медики вынуждены ограничиваться лишь первичной помощью, не имея возможности обеспечить комплексное лечение.

Власти Газы призвали международное сообщество вмешаться в ситуацию, обеспечить доставку необходимых лекарств и способствовать снятию блокады, которая усугубляет гуманитарный кризис в регионе.