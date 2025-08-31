В центре Берлина подожгли флаг Израиля

Неизвестные подожгли флаг Израиля, вывешенный на фасаде Академии Фонда имени Конрада Аденауэра (организация признана в РФ нежелательной) в центре Берлина. Об этом сообщила газета Bild.

По предварительным данным, происшествие произошло ранним утром. Сотрудник охраны заметил ущерб от огня около 05:30 по местному времени (06:30 мск) и сразу вызвал полицию.

Согласно немецкому законодательству, осквернение государственных символов других стран на территории ФРГ карается штрафом или лишением свободы сроком до двух лет.

По данным газеты, на фоне событий в секторе Газа в Германии растет число преступлений на почве антисемитизма, включая осквернение государственных символов Израиля. В прошлом году в ФРГ было зафиксировано 8 627 подобных случаев — на 77% больше, чем в 2023-м. В одном только Берлине за первые шесть месяцев текущего года полиция зарегистрировала 637 антисемитских инцидентов.

В прошлом году пропалестинские активисты, выступающие против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, сорвали американские флаги в Вашингтоне и сожгли их. Также они покрыли колокол и статуи возле Union Station антиизраильскими граффити и сожгли чучело Нетаньяху.