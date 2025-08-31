Bild: неизвестные подожгли флаг Израиля на фасаде здания в центре Берлина

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Неизвестные подожгли в центре Берлина флаг Израиля, который висел на фасаде Академии близкого Христианско-демократическому союзу Фонда имени Конрада Аденауэра (признан в России нежелательной организацией). Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел, предположительно, рано утром. Сотрудник службы безопасности заметил нанесенный огнем ущерб около 05:30 по местному времени (06:30 мск) и вызвал полицию. Во время обхода здания незадолго до этого все было в порядке.

Осквернение флага другого государства в Германии карается лишением свободы на срок два года или денежным штрафом.

Bild отметила, что в ФРГ из-за военной операции в секторе Газа растет количество преступлений на почве антисемитизма, в том числе случаев осквернения государственных символов Израиля. В 2024 году в республике было зарегистрировано 8 627 таких правонарушений, на 77% больше, чем в 2023 году. В Берлине только в первой половине 2025 года произошло 637 антисемитских инцидентов.