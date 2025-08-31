США разработали план восстановления Газы

Как сообщает издание The Washington Post, стратегия Трампа по реконструкции сектора Газа предполагает установление контроля США над этой территорией по меньшей мере на десятилетие.

По данным СМИ, Вашингтон намерен превратить территорию в туристический и производственный центр под американским управлением в течение как минимум 10 лет.

Более того, ключевым элементом этой стратегии является как минимум временное переселение всех обитателей региона.

Согласно данным министерства здравоохранения, общее число погибших от голода на фоне блокады сектора Газа с октября 2023 года возросло до 339 человек, включая 124 ребёнка.