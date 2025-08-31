Филиппо: ЕС готовится к «вечной войне»
Встреча глав МИД государств ЕС показала, что представители европейской политической элиты готовятся к затягиванию украинского конфликта.
Об этом в X заявил руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Французы должны знать, что готовит ЕС — вечная война и огромные расходы!» — написал он.
Германия готовится к войне с Россией: три главных признака
Ранее депутат ГД Андрей Колесник выразил мнение, что европейские страны подталкивают Владимира Зеленского к ударам по России.