Встреча глав МИД государств ЕС показала, что представители европейской политической элиты готовятся к затягиванию украинского конфликта.

Об этом в X заявил руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Французы должны знать, что готовит ЕС — вечная война и огромные расходы!» — написал он.

Ранее депутат ГД Андрей Колесник выразил мнение, что европейские страны подталкивают Владимира Зеленского к ударам по России.