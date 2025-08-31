Йеменские хуситы задержали десять сотрудников ООН в Сане

Хуситы пришли с обысками в офисы Всемирной продовольственной программы ООН и ЮНИСЕФ в столице Йемена Сане. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на AFP.

В ООН рассказали агентству, что по итогам обысков хуситы задержали семерых сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН и троих работников детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Ранее в результате удара Израиля по Йемену погиб премьер-министр хуситов и члены правительства. Связаны ли действия движения в офисах ООН с этим инцидентом, не сообщается.