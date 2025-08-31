В Раде обратились с призывом к украинцам

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила украинцам готовиться к блэкауту и тяжелой зиме.

"Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блэкауту и тяжелой зиме", - написала она в своем Telegram-канале, не приведя каких-либо подробностей.

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что выслушал доклады военных о ситуации на фронте, прежде всего на красноармейском направлении. По его словам, планируются контакты с партнерами, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины всем необходимым на осень.