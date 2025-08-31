СМИ ошиблись с фотографией Путина, Си Цзиньпина и Моди

В СМИ и соцсетях распространяется фото лидеров России, Китая и Индии, взявшихся за руки. Заявляется, что это фото с нынешней встречи в китайском Тяньцзине. На самом деле это фото было сделано 7 лет назад на саммите в Аргентине, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

СМИ публикуют фото Си Цзинпина, Владимира Путина и Нарендры Моди, где они с улыбками общаются, пожимая руки. Однако это фото было сделано намного раньше и не имеет отношения к саммиту в КНР, замечает канал.

© Соцсети

«Распространяемое СМИ фото Путина, Си Цзиньпина и Моди было сделано не в этот раз, а в кулуарах саммита G20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе, 30 ноября 2018 года», — пишет «Раньше всех. Ну почти».

Западные журналисты не случайно использовали это фото. Они отмечают, что встреча в Тяньцзине показывает единство России, Китая и Индии на фоне противоречий внутри Запада. Ряд изданий прибег к метафоре, называя отношения трех государств «Союзом слона, дракона и медведя».