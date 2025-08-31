Белый дом допускает размещение бойцов Нацгвардии на улицах крупных городов США

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа допускает, что бойцы Национальной гвардии будут, помимо Вашингтона и Чикаго, размещены и в ряде других крупных городов. Об этом заявила в эфире телекомпании CBS министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Отвечая на вопрос о сроках возможного размещения бойцов Нацгвардии в Чикаго, Ноэм отметила, что администрация планирует "выделить дополнительные ресурсы" на проведение операций по борьбе с преступностью в этом городе, отказавшись при этом привести какие-либо детали этих планов. Ведущий также поинтересовался у нее, могут ли бойцы Нацгвардии быть размещены и в других американских городах, в том числе в Бостоне (штат Массачусетс).

"Я думаю, что во многих городах наблюдается проблема преступности и насилия, поэтому мы не исключаем ничего. Мы стараемся обеспечить наличие ресурсов и оборудования, чтобы вмешаться", - заявила Ноэм. По ее мнению, власти крупных городов, среди которых она перечислила Чикаго, Бостон и Сан-Франциско (штат Калифорния), "должны обратиться" к федеральному правительству для объединения усилий в борьбе с преступностью.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу страны для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. За неделю, прошедшую после объявления Трампом о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в столице арестовали около 300 человек.

Газета The Washington Post ранее сообщила со ссылкой на источники, что Минобороны США планирует переброску нескольких тысяч военнослужащих в Чикаго для поддержания правопорядка в городе. По ее данным, подобная модель в будущем может применяться и в других крупных городах страны.