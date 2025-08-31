Будапешт вновь создает проблемы для Киева и руководства Евросоюза. Согласно информации Politico, в ЕС рассматривают варианты проведения военных учений непосредственно на украинской территории. Более того, после прекращения огня планируется продолжить подготовку солдат ВСУ. Глава европейской дипломатии, Кая Каллас, выразила оптимизм по поводу "обширной поддержки" этой инициативы.

Однако для реализации таких планов необходимо единогласное одобрение всех членов ЕС, а Венгрия не проявляет желания поддерживать политику Киева. Учитывая напряженные отношения между Украиной и Венгрией, Будапешт вполне может воспользоваться правом вето.

Стоит отметить, что усилиями 23 стран ЕС, а также Канады и Норвегии, для нужд Зеленского было обучено уже около 80 тысяч украинских военнослужащих.

Тем не менее, отсутствие согласия со стороны Орбана ставит под угрозу всю "спасательную миссию Украины", которая рискует так и не начаться.